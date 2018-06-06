Футболісти збірної Мексики розважилися з 30 повіями

Гравці збірної Мексики зняли приватний будинок і добу розважалися з елітними повіями.

За інформацією британського The Sun, яке посилається на мексиканський журнал TVNotas, дев’ять футболістів національної збірної Мексики перед поїздкою на Мундіаль орендували приватний будинок неподалік від Мехіко і замовили послуги понад 30 повій.

Серед дійових осіб були лідери збірної — Рауль Хіменес, Гільєрмо Очоа, Джованні дос Сантос, Карлос Сальседо і Марко Фабіан.

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За інформацією джерела, це трапилося після товариського матчу з Шотландією (1:0), який відбувся 3 червня. Формально футболісти не порушили дисципліну, тому що це відбувалося в їхній вихідний. Тож, футболісти не будуть покарані зі сторони Федерації футболу Мексики, оскільки ніхто з них не пропускав тренувань.

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Цікаво, що у 2011 році вісім гравців збірної Мексики були відраховані зі складу за аналогічний проступок. Вони втратили місця в заявці за кілька днів до старту Кубка Америки. Також футболісти були оштрафовані.

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Фото: Mexican National Team.