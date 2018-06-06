Мейвезер за один бій заробив більше ніж Мессі з Роналду за рік

Forbes опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших спортсменів 2017 року.

Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший названий найвисокооплачуванішим спортсменом за підсумками 2017 року. Боксер очолив рейтинг видання Forbes.

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2017 року Мейвезер-молодший заробив 285 мільйонів доларів, з яких 275 млн Флойду приніс бій з бійцем ММА Конором Макгрегором. Це дозволило Мейвезеру легко випередити Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Кращі футболісти сучасності в минулому році заробили 111 і 108 мільйонів відповідно.

До Топ-10 увійшли:

Флойд Мейвезер (бокс) – $282 млн

Ліонель Мессі (футбол) – $111 млн

Кріштіану Роналду (футбол) – $108 млн

Конор Макгрегор (ММА) – $99 млн

Неймар (футбол) – $90 млн

Леброн Джеймс (баскетбол) – $85,5 млн

Роджер Федерер (теніс) – $77,2 млн

Стівен Каррі (баскетбол) – $76,9 млн

Метт Райан (американський футбол) – $67,3 млн

Меттью Стеффорд (американський футбол) – $59,5 млн.

Раніше стали відомі правила в реванші Мейвезера і МакГрегора.