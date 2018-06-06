PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Мейвезер за один бій заробив більше ніж Мессі з Роналду за рік/

Мейвезер за один бій заробив більше ніж Мессі з Роналду за рік

Forbes опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших спортсменів 2017 року.

Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший названий найвисокооплачуванішим спортсменом за підсумками 2017 року. Боксер очолив рейтинг видання Forbes.

Читайте: Крутіший за Марадону та Пеле! Названо найкращого футболіста в історії ЧС.

2017 року Мейвезер-молодший заробив 285 мільйонів доларів, з яких 275 млн Флойду приніс бій з бійцем ММА Конором Макгрегором. Це дозволило Мейвезеру легко випередити Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Кращі футболісти сучасності в минулому році заробили 111 і 108 мільйонів відповідно.

До Топ-10 увійшли:

  • Флойд Мейвезер (бокс) – $282 млн
  • Ліонель Мессі (футбол) – $111 млн
  • Кріштіану Роналду (футбол) – $108 млн
  • Конор Макгрегор (ММА) – $99 млн
  • Неймар (футбол) – $90 млн
  • Леброн Джеймс (баскетбол) – $85,5 млн
  • Роджер Федерер (теніс) – $77,2 млн
  • Стівен Каррі (баскетбол) – $76,9 млн
  • Метт Райан (американський футбол) – $67,3 млн
  • Меттью Стеффорд (американський футбол) – $59,5 млн.

Раніше стали відомі правила в реванші Мейвезера і МакГрегора.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка