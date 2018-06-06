Олімпійський чемпіон дебютував у футболі

Усейн Болт дебютував в якості футболіста за норвезький Стрьомсгодсет.

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт дебютував у професійному футболі, зігравши за норвезький Стрьомсгодсет проти молодіжної збірної Норвегії. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Читайте: Ніколи стільки не бігав: Болт виснажений після тренування Боруссії.

Товариський матч завершився перемогою норвезької молодіжки. Гравці національної команди U-19 зуміли обіграти Стрьомсгодсет з рахунком 1:0. Болт вийшов на заміну на 71-й хвилині зустрічі.

В кінці лютого 2018 року Болт оголосив про підписання контракту з футбольним клубом. Тим не менше в якості футболіста він не з’явився ні в одній професійній команді.

Фото: Strømsgodset Fotball.