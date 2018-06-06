Олімпійський чемпіон дебютував у футболі

Усейн Болт дебютував в якості футболіста за норвезький Стрьомсгодсет.
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт дебютував у професійному футболі, зігравши за норвезький Стрьомсгодсет проти молодіжної збірної Норвегії. Про це повідомляється на офіційному
клубу. сайті
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Товариський матч завершився перемогою норвезької молодіжки. Гравці національної команди U-19 зуміли обіграти Стрьомсгодсет з рахунком 1:0. Болт вийшов на заміну на 71-й хвилині зустрічі.
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В кінці лютого 2018 року Болт оголосив про
з футбольним клубом. Тим не менше в якості футболіста він не з’явився ні в одній професійній команді. підписання контракту
Фото: Strømsgodset Fotball.
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