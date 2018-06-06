Рамос зірвався після питання про травми Салаха та Каріуса

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував травми гравців Ліверпуля Мохаммеда Салаха і Лориса Каріус в фіналі Ліги чемпіонів.

Капітан мадридського Реалу Серхіо Рамос дуже емоційно відреагував на інформацію про те, що його звинувачують в спеціальному нанесенні травм форварду Мохаммеду Салаху, а також голкіперу Лорісу Каріусу в фіналі Ліги чемпіонів.

“Чорт забирай, травмі Салаха приділяють там багато уваги. Я не хотів говорити на цю тему, тому що все перебільшують. Салах схопив мене за руку першим, я впав на іншу сторону, і він травмував іншу руку, але тепер кажуть, що я уклав його прийомом з дзюдо.

Потім ще і Каріус заявив, що я завдав йому струс. Залишилося тільки Фірміно заявити, що він застудився після того, як на нього впала крапля мого поту.

Ми листувалися з Салахом, він був в нормальному стані. Він міг відіграти другий тайм, якби йому зробили укол, я так робив кілька разів.

Коли подібне відбувається з Рамосом, цьому приділяється трохи більше уваги. Не знаю, чи то це тому, що я так давно граю за Реал чи так давно перемагаю, але люди оцінюють це по-іншому”, – сказав Рамос.

Нагадаємо, після зіткнення з Рамосом у фіналі ЛЧ Салах покинув поле в першому таймі, а Каріус після удару Серхіо ліктем в голову зробив дві жахливі помилки, які вирішили хід зустрічі.