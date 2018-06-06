Суми призових на наступний сезон Ліги чемпіонів та Ліги Європи

УЄФА оприлюднив схему розподілу призових для учасників єврокубкових турнірів.

УЄФА оприлюднив систему розподілу доходів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону 2018/2019.

Ліга Чемпіонів

Валовий дохід від ЛЧ, ЛЄ і Суперкубка УЄФА оцінюється приблизно в €3,25 млрд, а загальний розмір виплат учасникам складе €2,55 млрд. З них 2,04 млрд отримають учасники Ліги чемпіонів і матчу за Суперкубок УЄФА, а €510 млн підуть клубам Ліги Європи.

Крім того, із загальної частки учасників Ліги чемпіонів будуть зроблені наступні виплати:

€50 млн в загальну частку учасників Ліги Європи;

€10 млн субсидій на виплати солідарності клубам, які в сезоні 2018/19 вилетять в кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Між учасниками раунду плей-офф буде розподілено €30 млн. Кожен клуб, який вилетить, отримає фіксовану виплату 5 млн. Для переможців спеціальних виплат не передбачено, зате вони отримають виплати за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів. Прогнозована сума – 1,95 млрд.

Кожен учасник групового етапу ЛЧ отримає від УЄФА по €15,25 млн. Бонус за кожну перемогу на груповому етапі складе €2,7 млн, за нічию – €0,9 млн. Невикористані кошти (€0,9 млн з кожної нічиєї) підсумовуються і перерозподіляються серед учасників групового етапу в пропорційній залежності від кількості перемог.

Виплати учасникам плей-офф:

Вихід в 1/8 фіналу: по €9,5 млн.

Вихід в 1/4 фіналу: по €10,5 млн.

Вихід в 1/2 фіналу: по €12 млн.

Вихід у фінал: по €15 млн.

Переможець Ліги чемпіонів додатково отримає €4 млн.

Учасники матчу за Суперкубок-2018 отримають ще по €3,5 млн, а переможець – додатково €1 млн.

Також клуби чекає розподіл €585 млн згідно з новим рейтингом. Він розрахований на основі виступів за 10 років. Крім балів, набраних за цей період, нараховуються бонусні бали за перемоги в турнірах під егідою УЄФА.

Ще €292 млн буде розділено згідно з маркетинговим пулом. Ця передбачувана сума буде розподілена відповідно до питомої ваги кожного телевізійного ринку, представленого учасниками Ліги чемпіонів (починаючи з групового етапу), а потім розбита між клубами, що представляють дану асоціацію.

Також кожен чемпіон країни, який не потрапляє в груповий турнір Ліги чемпіонів або Ліги Європи, в доповнення до призових за участь в кожному відбірковому раунді отримає €260 тисяч.

Всі учасники кваліфікації Ліги чемпіонів, що не дійшли до раунду плей-офф, отримають:

За участь в попередньому раунді – €230 тис.

За участь в першому відбірковому раунді – €280 тис.

За участь у другому відбірковому раунді – €380 тис.

За участь в третьому відбірковому раунді – €480 тис (тільки клуби зі Шляху чемпіонів, оскільки клуби зі Шляху представників ліг, які вийдуть у цьому раунді, автоматично потрапляють в груповий етап Ліги Європи УЄФА і отримують призові цього турніру).

Для раунду плей-офф виплати солідарності не передбачені, оскільки клуби отримують призові за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Ліга Європи

Валовий дохід від ЛЧ, ЛЄ і Суперкубка УЄФА оцінюється приблизно в €3,25 млрд, а загальний розмір виплат учасникам складе €2,55 млрд. З них €2,04 млрд отримають учасники Ліги чемпіонів і матчу за Суперкубок УЄФА, а €510 млн підуть клубам Ліги Європи.

Учасники Ліги Європи від групового етапу до фіналу розділять між собою €560 мільйонів. Кожен з 48 учасників групового етапу отримає приблизно по €2,62 мільйона.

За кожну перемогу на груповому етапі клуб отримає €570 тисяч, а нічия принесе €190 тис. Невикористані кошти (€190 тис. з кожної нічиєї) будуть підсумовані і перерозподілені серед клубів, які виступають на груповому етапі, в пропорційній залежності від кількості здобутих перемог.

Кожен переможець групи отримає €1 млн, а друге місце в групі принесе клубу €500 тис.

Клуби, які вийшли в плей-офф, можуть додатково розраховувати на наступні виплати:

участь в 1/16 фіналу – по €500 тис;

участь в 1/8 фіналу – по €1,1 млн;

участь в 1/4 фіналу – по €1,5 млн;

участь в 1/2 фіналу – по €2,4 млн;

участь у фіналі – по €4,5 млн;

переможець додатково отримає €4 млн.

Крім цього, клубам дістанеться ще €84 млн; згідно з новим рейтингом, розрахованим на основі виступів за десятирічний період, а також виплати за маркетинговий пул у розмірі €168 млн. Ця сума буде розподілена відповідно до питомої ваги кожного конкретного телевізійного ринку.

Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський Реал обіграв англійський Ліверпуль з рахунком 3:1 і став 13-ти разовим володарем трофею.