Світоліна приїхала до бабусі поїсти млинців

Еліна Світоліна повернулася додому з Парижу після турніру Grand Slam Ролан Гаррос.

Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася додому з Парижа після Відкритого чемпіонату Франції з тенісу – Ролан Гаррос.

В Instagram тенісистка поділилася фотографією з відвідування своєї бабусі в Одесі. На ньому вона сидить за столом з млинцями та тарілкою черешень.

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“Моя бабуся чекала мене занадто довго”, – підписала знімок Світоліна.

“От внучку відгодує”, “Одеські бабусі – вони такі”, “Бабуся знає, що потрібно, щоб перемогти в наступному турнірі”, “Треба більше їсти, а то схудла” – діляться враженнями та порадами підписники тенісистки.

Раніше Світоліну помітили у компанії Тотті та Дель П’єро.

Фото: elisvitolina.