Трансферне вікно 2018: все про переходи в Бундеслізі

Німецька Бундесліга сезон 2018/19. Факти ICTV розповідають про топ-переходи в Бундеслізі та усі трансферні новини.

Літнє трансферне вікно у Європі відкрилося ще 1-го червня, не виключенням став і чемпіонат Німеччини з футболу.

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Бундесліга у сезоні 2018/19 стартує з 5-го серпня, а от трансферне вікно у Німеччині та ряді інших європейських чемпіонатів закриється опівночі 31-го серпня.

Факти ICTV слідкуватимуть та розповідатимуть про головні переходи цього літа в Бундеслізі.