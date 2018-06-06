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Трансферне вікно 2018: все про переходи в Прімері

Іспанська Ла-Ліга сезон 2018/19. Факти ICTV розповідають про топ-переходи в Прімері та усі трансферні новини.

В іспанській Ла-Лізі відкрилося літнє трансферне вікно 1-го червня.

Читайте: Трансферне вікно 2018: все про переходи в Бундеслізі.

Прімера у сезоні 2018/19 стартує у серпні, а трансферне вікно, як і у більшості європейських чемпіонатів закриється лише 31-го серпня.

Факти ICTV слідкуватимуть та розповідатимуть про головні переходи цього літа в іспанському чемпіонаті.

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