Український ілюстратор Андрій Єрмоленко намалював резонансні плакати, що закликають бойкотувати Чемпіонат світу з футболу-2018, який пройде в Росії.
Український художник Андрій Єрмоленко створив серію плакатів, які закликають до бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який пройде у Росії.
Вони звертають увагу на те, що усі гості ЧС-2018 насправді спонсорують війну, злочини та терор, які робить Росія.
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Роботи митця нагадують про збитий малайзійський Boeing-777 в небі над Донбасом, замах на Сергія Скрипаля та його доньку, окупацію українських територій, бомбардування Алеппо, політв’язнів Кремля.
Збитий Боінг та колючий дріт. Потужні плакати з закликом до бойкоту ЧС-2018 / 13 фотографий
Раніше глава МЗС Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.
Фото: Facebook Andriy Yermolenko.
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