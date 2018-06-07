Гравець Ліверпуля: Слова Рамоса – це дурниця

Нападник збірної Бразилії та Ліверпуля Роберто Фірміно прокоментував слова Серхіо Рамоса.

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно прокоментував слова капітана Реала Серхіо Рамоса.

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Нагадаємо, захисник мадридців висміяв галас довкола звинувачення в умисному нанесенні травм гравцям Ліверпуля Мохамеду Салаху і Лорісу Каріусу у фіналі Ліги чемпіонів.

“Не хочу нічого говорити з приводу слів Рамоса. Звичайно, у нього є право, він же чемпіон. Все в порядку. Мені здається, він вчинив дурницю, але це в порядку речей”, – наводить слова Фірміно ESPN.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль поступився Реалу з рахунком 1:3, а Рамос по ходу матчу травмував найкращого гравця червоних Мо Салаха і завдав струс мозку голкіперу мерсисайдців Лорісу Каріусу.

Раніше гравці Реала розлютили фанатів Ліверпуля через фото на Енфілді.

Фото: Liverpool FC.