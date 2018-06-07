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Манчестер Сіті повісив цінник на Зінченка

Українського хавбека Олександра Зінченка хочуть віддати в Наполі в якості доплати.

Манчестер Сіті збирається включити в угоду з Наполі по переходу Жоржинью українського півзахисника Олександра Зінченка, інформує Napoli Magazine.

Керівництво містян готове викласти за бразильця €50 мільйонів, але італійці вимагають ще €20 млн.

Читайте: Трансферне вікно 2018: все про переходи в АПЛ.

Тому Сіті хоче запропонувати неаполітанцям Зінченко, щоб відшкодувати суму, якої бракує.

Обидва клуби оцінюються хавбека збірної України у €20 млн.

Раніше бразилець Фред перейшов до Манчестер Юнайтед.

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