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Ми український клуб! Шахтар відповів на твіт, де був позначений російським прапором

Донецький Шахтар відповів на твіт відомого порталу, де його позначили російським прапором.

Відомий портал Sporf добряче помилився у соцмережі.

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На їхній офіційній сторінці у Twitter був опублікований пост з топ-трансферами гравців, які вдалися Шахтарю за останні 5 років. Біля Шахтар Донецьк красувався російський прапор. На що одразу звернув увагу офіційний акаунт гірників, відповівши – “Ми український клуб!”

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Ми український клуб! Шахтар відповів на твіт, де був позначений російським прапором / 2 фотографии

Пізніше цей пост на Sporf у Twitter було видалено.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті повісив цінник на Зінченка.

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