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Дружина футболіста збірної Португалії порадила гравцям мастурбувати на ЧС

Дружина голкіпера збірної Португалії Руя Патрісіо Віра Рібейро запропонувала футболістам команди методику, як боротися зі стресом і занепокоєнням під час ЧС-2018.

Дружина голкіпера збірної Португалії з футболу Руя Патрісіу Віра Рібейро опублікувала книгу, в якій представлено дослідження про особисте життя футболістів.

З її допомогою вона звернулася до головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантушу з пропозицією дозволити гравцям мастурбувати перед поєдинками.

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Вона переконана, що “утримання від статевої активності не несе в собі нічого корисного”.

“Футболіст не повинен утримуватися від сексу перед матчами, але ми розуміємо, що вони не контактують зі своїми сім’ями під час роботи, що відноситься і до чемпіонату світу в Росії”, – заявила Рібейро.

На ЧС-2018 підопічні Фернанду Сантуша зіграють в одній групі з Іспанією, Марокко та Іраном.

До речі, відео офіційного гімну чемпіонату світу 2018 Live It Up з’явилось у мережі.

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