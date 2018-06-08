Динамо оголосило про трансфер бразильця

Київське Динамо представило новачка команди – бразильця Че Че.
Динамо Київ досяг угоди з бразильським ФК Палмейрас про трансфер 25-річного центрального півзахисника Че Че.
Контракт з футболістом підписано терміном на 5 років. Гратиме бразилець за динамівців під номером 6.
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Новачок біло-синіх народився 30 серпня 1992 року в Сан-Паулу. Професійну кар’єру розпочав у 2011 році. Крім Палмейраса виступав за бразильські клуби Аудакс, Гуаратінгета, Понте Прета та Боа.
Раніше став відомий календар першого етапу української Прем’єр-ліги в сезоні 2018/2019.
Фото та Відео: Динамо Київ.
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