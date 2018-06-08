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Динамо оголосило про трансфер бразильця

Київське Динамо представило новачка команди – бразильця Че Че.

Динамо Київ досяг угоди з бразильським ФК Палмейрас про трансфер 25-річного центрального півзахисника Че Че.

Контракт з футболістом підписано терміном на 5 років. Гратиме бразилець за динамівців під номером 6.

Читайте: Трансферне вікно 2018: все про переходи в АПЛ.

Новачок біло-синіх народився 30 серпня 1992 року в Сан-Паулу. Професійну кар’єру розпочав у 2011 році. Крім Палмейраса виступав за бразильські клуби Аудакс, Гуаратінгета, Понте Прета та Боа.

Раніше став відомий календар першого етапу української Прем’єр-ліги в сезоні 2018/2019.

Фото та Відео: Динамо Київ.

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