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Круті постери до ЧС-2018 без збірної Росії від ESPN

Американський телевізійний канал ESPN випустив суперкруті постери до ЧС-2018.

Ілюстратор Пола Лаколле спеціально для ESPN створив плакати 16 збірних, які виступлять на чемпіонаті світу.

У список увійшли збірні, які перемагали раніше на ЧС, і ще кілька команд, які на думку редакції можуть запалити на Мундіалі у Росії.

Читайте: Збитий Боінг та колючий дріт. Потужні плакати з закликом до бойкоту ЧС-2018.

Цікаво, що збірна господарів чемпіонату на постери не потрапила.

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Круті постери до ЧС-2018 без збірної Росії від ESPN / 16 фотографий

Раніше англійський футболіст заборонив сім’ї їхати на ЧС в Росію через расизм.

Фото: ESPN.

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