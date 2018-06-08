Американський телевізійний канал ESPN випустив суперкруті постери до ЧС-2018.
Ілюстратор Пола Лаколле спеціально для ESPN створив плакати 16 збірних, які виступлять на чемпіонаті світу.
У список увійшли збірні, які перемагали раніше на ЧС, і ще кілька команд, які на думку редакції можуть запалити на Мундіалі у Росії.
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Цікаво, що збірна господарів чемпіонату на постери не потрапила.
Круті постери до ЧС-2018 без збірної Росії від ESPN / 16 фотографий
Раніше англійський футболіст заборонив сім’ї їхати на ЧС в Росію через расизм.
Фото: ESPN.
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