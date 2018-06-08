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Продюсер Бібера написав гімн до ЧС-2018 в Росії

Відео офіційного гімну чемпіонату світу 2018 Live It Up з’явилось у мережі.

В YouTube представили кліп на офіційний гімн чемпіонату світу з футболу Live It Up. Відеоробота з’явилася на каналі артиста Нікі Джема, в ньому співак разом з голівудським актором Віллом Смітом та албанською співачкою Ерою Естефі виконують дану композицію. Також у кліпі знявся колишній форвард Барселони і збірної Бразилії Роналдіньо.

Читайте: Круті постери до ЧС-2018 без збірної Росії від ESPN.

Продюсуванням композиції Live It Up займався американець Томас Уеслі Пентц (він відомий під псевдонімом Diplo), який писав треки для Джастіна Бібера, Бейонсе, Брітні Спірс, Шакіри і Мадонни.


Нагадаємо, через чемпіонат світу з футболу в Росії заборонили концерти співачки Земфіри у Нижньому Новгороді і Калінінграді.

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