Продюсер Бібера написав гімн до ЧС-2018 в Росії

Відео офіційного гімну чемпіонату світу 2018 Live It Up з’явилось у мережі.
В YouTube представили кліп на офіційний гімн чемпіонату світу з футболу Live It Up. Відеоробота з’явилася на каналі артиста Нікі Джема, в ньому співак разом з голівудським актором Віллом Смітом та албанською співачкою Ерою Естефі виконують дану композицію. Також у кліпі знявся колишній форвард Барселони і збірної Бразилії Роналдіньо.
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Продюсуванням композиції Live It Up займався американець Томас Уеслі Пентц (він відомий під псевдонімом Diplo), який писав треки для Джастіна Бібера, Бейонсе, Брітні Спірс, Шакіри і Мадонни.
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Нагадаємо, через чемпіонат світу з футболу в Росії у Нижньому Новгороді і Калінінграді. заборонили концерти співачки Земфіри
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