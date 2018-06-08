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Світоліна прорекламувала Україну в Instagram

Еліна Світоліна в Instagram розвіяла міф про Україну своїм іноземним фоловерам.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після вильоту з Ролан Гаррос приїхала в рідну Одесу.

Там тенісистка відпочиває на морі і вирішила про це розповісти своїм фоловерам, паралельно прорекламувавши Україну у соціальній мережі.

Читайте: Ломаченко сходив на ланч зі Сталлоне.

“Цей пост присвячується всім, хто думає, що в Україні йде сніг 365 днів на рік”, – підписала знімок Еліна.

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Світоліна прорекламувала Україну в Instagram / 2 фотографии

Раніше ми писали, що Світоліна приїхала до бабусі поїсти млинців.

Фото: elisvitolina.

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