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УЄФА оштрафував турецький клуб через рудого кота

УЄФА оштрафував турецький Бешикташ через появу на полі кота під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мюнхенською Баварією.

Під час матчу Бешикташ – Баварія в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на поле Водафон Арени в Стамбулі вибіг кіт.

Читайте: Суми призових на наступний сезон Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Бешикташ на €34 тис., трактуючи інцидент як неналежну організацію (стаття 16(1)), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Факти ICTV підвели підсумки фіналу Ліги чемпіонів 2018, який відбувся у Києві на НСК Олімпійський.

Фото: FC Bayern München.

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