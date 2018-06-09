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6 тисяч українців їдуть на футбол до РФ

Близько 6 тис. українців придбали на даний момент квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде у Росії з 14 червня по 15 липня.

– Ми можемо підтвердити, що близько 6 тис. квитків були розподілені для українських уболівальників на сьогоднішній день, – повідомили агентству Інтерфакс-Україна у прес-службі ФІФА.

При цьому у ФІФА не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки.

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Станом на 7 червня, було продано більше 2,4 млн квитків на матчі чемпіонату. Майже 872 тис. квитків придбали вболівальники з Росії, 88,8 тис. – зі США, 72,5 тис. – з Бразилії, 65,2 тис. – з Колумбії, 62,5 тис. – з Німеччини, 60,3 тис . – з Мексики, 54 тис. – з Аргентини, 43,6 тис. – з Перу, 40,2 тис. – з Китаю, 36,3 тис. – з Австралії, 32,3 тис. – з Англії.

Нагадаємо, у Конгресі США представлено резолюція, що закликає бойкотувати ЧС-2018 у Росії.

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