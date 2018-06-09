PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Маленький Кріштіану: хлопчик у формі Реала обійняв Роналду/

Маленький Кріштіану: хлопчик у формі Реала обійняв Роналду

Хлопчик підбіг до футболіста Реала Кріштіану Роналду, коли той заходив в аеропорт.

Футболіст Реала Крістіану Роналду обійняв маленького вболівальника і сфотографувався з ним.

До слова, збірна Португалії зіграє на ЧС у групі з Іспанією, Марокко та Іраном.

Читайте: Мейвезер за один бій заробив більше ніж Мессі з Роналду за рік

Нагадаємо, Роналду під час Чемпіонату світу у Росії охоронятимуть особисті охоронці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка