Надаль виграв Roland Garros

Перша ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль переміг на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Roland Garros.
Про це повідомляється на сайті змагань.
У фіналі Надаль у трьох сетах (6:4, 6:3, 6:2) обіграв австрійця Домініка Тіма.
Фінал тривав 2 години 45 хвилин.
Для Надаля ця перемога на Roland Garros вже одинадцята. При цьому всього турніри серії Великого шолома він вигравав 17 разів.
Переможницею Roland Garros серед жінок стала румунська тенісистка Сімона Халеп.
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Раніше повідомлялося, що 29-річна українська тенісистка Леся Цуренко пройшла в 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаррос.
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