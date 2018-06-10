У готелях міст ЧС-2018 знизили ціни через низький попит

У деяких готелях в містах Росії, де пройдуть матчі Чемпіонату світу з футболу, з’явилися номери за звичайними не завищеними цінами.

Про це з посиланням на сервіс OneTwoTrip повідомляє РБК.

– В системах онлайн-бронювання зараз представлені пропозиції не тільки від невеликих готелів, але і великих мережевих готелів, які за рідкісним винятком не використовували цей канал продажів раніше. Зміна їх позиції може бути пов’язана з ануляцією групових бронювань, що не відповідають початковим очікуваним попитом, а також завищеними на першому етапі цінами, які відштовхнули уболівальників, – розповів керівник готельного напрямку сервісу OneTwoTrip Максим Карауш.

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Тенденцію підтвердила і директор з маркетингу сервісу Ostrovok.ru Наталія Радченкова: за її словами, кількість варіантів розміщення в порівнянні з березнем 2018 року зросла на 20-91%, в залежності від міста проведення матчу.

Як повідомлялося, ФІФА заборонила співачці Чичеріній виступати під час ЧС-2018 через підтримку “ДНР”.