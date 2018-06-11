ЧС-2018: в Росії таксисти проломили череп французькому туристу

У російському Санкт-Петербургу два іноземці стали жертвами грабіжників.

У Санкт-Петербурзі за кілька днів до старту чемпіонату світу з футболу постраждав турист з Франції. Як повідомляє сайт fontanka.ru, іноземець став жертвою таксиста, який був незадоволений оплатою і забрав потрібну суму силою, а потім викинув туриста з авто.

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Побитого 38-річного француза доправили до лікарні 9 червня. Чоловіка з черепно-мозковою травмою, проломленим черепом, зламаним носом і розбитим обличчям відразу помістили в реанімацію.

Увечері стало відомо, що постраждав ще один 37-річний турист з Франції. О п’ятій ранку він зіткнувся з невисоким чоловіком в шкіряній куртці, який відібрав у туриста недорогий телефон і 5,5 тисячі рублів. За фактом обох нападів порушено кримінальні справи про розбій.

До речі, у готелях міст ЧС-2018 знизили ціни через низький попит.