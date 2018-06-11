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Динамо почне новий сезон УПЛ при порожніх трибунах

Динамо покарали за поведінку своїх вболівальників у заключній зустрічі чемпіонату України проти Шахтаря.

КДК ФФУ розглянув поведінку вболівальників під час матчу 32-го туру УПЛ сезону 2017/2018 Динамо – Шахтар.

Як повідомив колишній член Виконкому ФФУ Артем Франков у своєму Twitter, Динамо покаране штрафом в 500 тис. гривень, а також одним матчем за порожніх трибун.

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Динамо може подати апеляцію, однак у цьому випадку, за інформацією журналіста, покарання може бути поширене і на наступний домашній матч проти Шахтаря у 3-му турі.

Нагадаємо, що ультрас Динамо використовували піротехніку і кидали її на поле, а після фінального свистка вибігли на поле і навіть напали на захисника гірників Ярослава Ракицького.

До речі, став відомий календар першого етапу української Прем’єр-ліги в сезоні 2018/2019.

Фото: УНІАН.

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