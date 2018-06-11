Найважчий футболіст ЧС-2018 похизувався пресом

Захисник збірної Панами Роман Торрес незвично відреагував на питання журналіста про його вагу.

Захисник збірної Панами Роман Торрес відреагував на запитання журналіста, чи не заважає йому статус найважчого футболіста чемпіонату світу в Росії.

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Вага Торреса складає 99 кг, однак він вирішив не відповідати вербально на питання журналіста, а продемонстрував свій прес.

RT Y LIKE. ¡EL PODER DEL MAZINGER! Momento en el que Román Torres responde una pregunta sobre su peso pic.twitter.com/zKuruyztja — Deportes RPC (@deportes_rpc) 10 июня 2018 г.

Збірна Панами, яка вперше в історії кваліфікувалася у фінальну стадію Мундіалю, на груповому етапі зустрінеться з Бельгією, Англією і Тунісом.

Раніше англійський футболіст заборонив сім’ї їхати на ЧС в Росію через расизм.

Фото та Відео: Deportes RPC.