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Співак, який висміяв росіян, виступить на відкритті ЧС-2018

Британський співак Роббі Вільямс відкриє чемпіонат світу з футболу.

Британський співак Роббі Вільямс, який у 2016 році у кліпі висміяв життя багатих росіян, які збагачуються за рахунок всієї нації, витрачаючи гроші на власні забаганки, виступить на церемонії відкриття ЧС-2018 у Росії.

Читайте: Круті постери до ЧС-2018 без збірної Росії від ESPN.

Компанію Вільямсу складе оперна діва Аїда Гаріфулліна. Також у церемонії візьме участь легенда збірної Бразилії Роналдо.

Відкриття ЧС-2018 відбудеться 14 червня о 17:30 у Москві на Лужніках. Перший матч на турнірі зіграють збірні Росії та Саудівської Аравії – о 19:00.

Раніше відео офіційного гімну чемпіонату світу 2018 Live It Up з’явилось у мережі.

Фото: robbiewilliams.

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