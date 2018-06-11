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Світоліна впала в рейтингу WTA

Еліна Світоліна втратила рейтингові очки через виліт з Ролан Гаррос.

Українка Еліна Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA – провідних тенісисток планети.

В оновленому рейтингу WTA, який опублікований в понеділок, українка опустилася з четвертого місця на п’яте.

Нагадаємо, що Світоліна не змогла захистити торішні очки на Ролан Гаррос, припинивши боротьбу в третьому колі. Минулорічний результат Еліни – вихід у чвертьфінал. Таким чином, Світоліна поступилася четвертим місцем американці Слоун Стівенс – фіналістці нинішнього Відкритого чемпіонату Франції.

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Друга ракетка України – Леся Цуренко завдяки непоганому виступу у Франції піднялася у рейтингу на п’ять позицій і тепер посідає 34-у сходинку.

У сотні також Катерина Козлова – 65-е місце та Катерина Бондаренко – 90-е.

Раніше Еліна Світоліна в Instagram розвіяла міф про Україну своїм іноземним фоловерам.

Фото: WTA.

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