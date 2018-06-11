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Тренера збірної Аргентини звинуватили в сексуальних домаганнях до повара

Головного тренера збірної Аргентини Хорхе Сампаолі звинуватили в сексуальних домаганнях.

За лічені дні до старту чемпіонату світу в рядах збірної Аргентини назріває грандіозний скандал. Головний тренер альбіселесте Хорхе Сампаолі на батьківщині підозрюється в сексуальних домаганнях до повара команди.

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) в курсі про інцидент і намагається всіляко його зам’яти. За інформацією Realpolitik, жінці, яка постраждала була запропонована велика сума грошей за мовчання.

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У той же час президент AFA Клаудіо Тапія всерйоз розглядає варіант про звільнення Хорхе Сампаолі перед стартом ЧС-2018. Навіть якщо це не відбудеться, фахівець напевно залишить пост після турніру.

Раніше дружина голкіпера збірної Португалії Руя Патрісіо Віра Рібейро запропонувала футболістам команди методику, як боротися зі стресом і занепокоєнням під час ЧС-2018.

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