Тренера збірної Аргентини звинуватили в сексуальних домаганнях до повара

Головного тренера збірної Аргентини Хорхе Сампаолі звинуватили в сексуальних домаганнях.

За лічені дні до старту чемпіонату світу в рядах збірної Аргентини назріває грандіозний скандал. Головний тренер альбіселесте Хорхе Сампаолі на батьківщині підозрюється в сексуальних домаганнях до повара команди.

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) в курсі про інцидент і намагається всіляко його зам’яти. За інформацією Realpolitik, жінці, яка постраждала була запропонована велика сума грошей за мовчання.

Читайте: Крутіший за Марадону та Пеле! Названо найкращого футболіста в історії ЧС.

У той же час президент AFA Клаудіо Тапія всерйоз розглядає варіант про звільнення Хорхе Сампаолі перед стартом ЧС-2018. Навіть якщо це не відбудеться, фахівець напевно залишить пост після турніру.

Раніше дружина голкіпера збірної Португалії Руя Патрісіо Віра Рібейро запропонувала футболістам команди методику, як боротися зі стресом і занепокоєнням під час ЧС-2018.