Українська фітнес-модель вразила журі на турнірі в Іспанії

Українська фітнес-модель Людмила Насонова стала чемпіонкою турніру Olympia Amateur Spain.
Українська фітнес-зірка та модель Людмила Насонова завоювала золото в категорії фітнес-бікіні на турнірі Olympia Amateur Spain. Чемпіонат проходив 8-10 червня в місті Аліканте, Іспанія.
Перемога в своїй категорії принесла спортсменці право на pro-card – документ спортсмена-професіонала.
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Статус професійного спортсмена тепер дозволяє Людмилі змагатися з найсильнішими атлетками планети.
“Сьогодні я виконала свою мрію, це була програма максимум! Дякую всім велике! Я щаслива!”, – поділилася емоціями чемпіонка.
Наступний турнір Людмили, уже в категорії професіоналів, пройде в Лісабоні в липні.
Людмила Насонова – чемпіонка аматорської Олімпії-2017, віце-чемпіонка Європи – 2017, чемпіонка України – 2017.
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Олександр Козачок.