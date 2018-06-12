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Девід Хей завершив кар’єру боксера

Колишній чемпіон світу у важкій і суперважкій вазі Девід Хей прийняв рішення про завершення кар’єри боксера.

Девід Хей

37-річний Девід Хей прийняв рішення про завершення професійної кар’єри після поразки від Тоні Белью в п’яти раундах.

Нагадаємо, професійну кар’єру Девід Хей почав у 2002 році. Він ставав чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBC (2007-2008), WBA (2007-2008), WBO (2008), а також авторитетного журналу The Ring (2007-2008), чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBA (2009-2011).

У 2011 році британець поступився Володимиру Кличку в бою за титули WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring.

Професійну кар’єру Девід Хей закінчив із 28 перемогами та чотирма поразками.

До слова, в 2013 році Девід Хей вже збирався піти з боксу через операцію на сухожиллях правого плеча.

У 2011 році Девід Хей також оголошував про завершення боксерської кар’єри.

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