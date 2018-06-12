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Неймар розбив Коутіньйо яйце об голову: збірна Бразилії влаштувала яєчну битву

Бразильські футболісти у жартівливий спосіб привітали з днем народження Філіпа Коутіньйо.

У футболіста збірної Бразилії Філіпа Коутіньйо 12 червня день народження. Колеги за національною збірною вирішили привітати його традиційним для Бразилії способом – розбивши об голову яйце.

Поки півзахисник відпочивав на газоні після тренування, нападник збірної Неймар підкрався ззаду і розбив кілька яєць об голову товариша.

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Потім дісталося і самому Неймару. Схоже, Марсело закинув йому яйце у шорти.

Нагадаємо, Неймар знявся в еротичному рекламному відео разом зі своєю дівчиною.

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