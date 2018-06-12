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Факти / Спорт / Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)/

Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Напередодні ЧС-2018 з футболу Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити других половинок учасників Мундіалю.

На чемпіонат світу з футболу 2018 в Росію з’їдуться сотні тисяч шанувальників з різних куточків світу, а ще самі представники збірних і звичайно ж їхні дружини та кохані.

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До старту ЧС залишається менше тижня. І, поки весь світ з нетерпінням очікує на старт турніру та яка команда у підсумку здобуде головний трофей, Факти ICTV пропонують вам поглянути на тих, хто надихає зірок майбутнього Мундіалю.

В центрі вашої уваги дружини та дівчата відомих футболістів.

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