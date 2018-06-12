Світоліна відмовилася їхати в Росію

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відмовилася від участі у престижному WTA-турнірі Moscow River Cup.

Так, п’ята ракетка світу потрапила з список учасниць Moscow River Cup, проте вирішила не їхати в Росію, повідомляє Великий теніс України.

Змагання на ґрунтових кортах столиці РФ заплановані з 23 по 28 липня, через тиждень після закінчення Wimbledon.

Тепер, згідно з опублікованою заявкою турніру, в російській столиці в одиночному розряді з українок планує виступити Катерина Козлова, яка потрапляє в основу, а у кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна.

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До слова, 24-річна Козлова повернулася в тур в кінці травня після того, як пропустила два місяці через травму коліна, а 21-річна Калініна в цьому сезоні поки грала виключно на ґрунті.

До речі, турнір Moscow River Cup замінив у календарі WTA змагання у Бостаді (Швеція).

Нагадаємо, Світоліна перемогла у фіналі турніру WTA.