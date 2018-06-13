Під час участі Віталія Кличка в церемонії введення в Міжнародний зал боксерської слави американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у мера Києва.

Про це свідчать фотографії та відео, опубліковані в ЗМІ та соціальних мережах.

У понеділок, 11 червня, Віталій Кличко в місті Канастота (штат Нью-Йорк, США) став першим українцем, який потрапив до Міжнародної зали боксерської слави. Однак сама церемонія розтяглася на кілька днів. Так, в суботу, 9 червня, Кличко залишив відбиток свого кулака для музею боксу, а пізніше провів автограф-сесію для фанатів.

Судячи з опублікованих фотографій і відео, в черзі за автографом до Віталія Кличка вишикувалося кілька сотень людей. Зіркою заходу, крім мера Києва, стала п’ятирічна дівчинка, яка заявила: “Я прийшла за автографом і без нього не піду”. У результаті їй вдалося поспілкуватися з Віталієм без черги.

Відзначимо, що в день введення в Міжнародний зал боксерської слави чемпіони світу з боксу різних років за традицією вирушили на кабріолетах вулицями міста. І тут найбільше американців зібралося, щоб подивитися на Віталія Кличка. Мер Києва, позуючи журналістам, ефектно встав на задньому сидінні кабріолета в боксерській стійці, чим зірвав овації громадян США.



Американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у Віталія Кличка / 2 фотографии

Сам Віталій Кличко був вражений теплим прийомом, наданим йому в Сполучених Штатах, і подякував всім своїм прихильникам за підтримку.

– Друзі! Я хочу ще раз подякувати всім, хто привітав мене і хто підтримав. Я щасливий бути першим українцем, кого ввели в Міжнародний зал боксерської слави. Тому що цей факт не тільки визнання моїх особистих досягнень, це і визнання спортивних досягнень України. Величезна подяка фанатам, які з’їхалися з усього світу і які протягом багатьох років за мене вболівали, тримали кулаки. Всім – і дорослим, і дітям, – написав мер Києва в Facebook.

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Нагадаємо, крім Віталія Кличка до Міжнародної зали боксерської слави також включені такі зірки, як Мухаммед Алі, Майк Тайсон і Джордж Форман.