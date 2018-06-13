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ЧС-2026 уперше приймуть одразу три країни

Країни-господарки світової першості визначилася на 68-му конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці, повідомляє ТАСС.

Чемпіонат світу з футболу – 2026 стане першим в історії, який пройде з 48 учасниками.

Спочатку за проведення мундіалю боролися шість заявок, проте до вирішального вибору конгресу ФІФА їх залишилося тільки дві: Марокко та спільна заявка США, Канади і Мексики.

Читайте: Збірна Іспанії звільнила Лопетегі за день до початку ЧС-2018 з футболу

У США проходив чемпіонат світу в 1994 році, а Мексика приймала провідні збірні планети двічі – у 1970 і 1986 роках.

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробить ФІФА на чемпіонаті світу з футболу в Росії.

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