ЧС-2026 уперше приймуть одразу три країни

Країни-господарки світової першості визначилася на 68-му конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці, повідомляє ТАСС.
Чемпіонат світу з футболу – 2026 стане першим в історії, який пройде з 48 учасниками.
Спочатку за проведення мундіалю боролися шість заявок, проте до вирішального вибору конгресу ФІФА їх залишилося тільки дві: Марокко та спільна заявка США, Канади і Мексики.
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У США проходив чемпіонат світу в 1994 році, а Мексика приймала провідні збірні планети двічі – у 1970 і 1986 роках.
Нагадаємо, стало відомо, скільки заробить ФІФА на чемпіонаті світу з футболу в Росії.
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