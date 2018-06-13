Хто очолить збірну Іспанії на ЧС-2018 з футболу в Росії

Фернандо Єрро замінить Хулена Лопетегі на посаді головного тренера збірної Іспанії з футболу на час проведення чемпіонату світу в Росії.
Фернандо Єрро очолить збірну Іспанії з футболу на час проведення чемпіонату світу в Росії, повідомляє прес-служба національної збірної.
Нагадаємо, збірна Іспанії оголосила про зміну головного тренера за день до старту мундіалю. Хулена Лопетегі звільнили з посади після того, як він підписав контракт із мадридським Реалом.
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На чемпіонаті світу в Росії Іспанія зіграє у групі з Португалією, Марокко та Іраном. Перший матч команда проведе 15 червня проти португальців.
Фото: Getty Images
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