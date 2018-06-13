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Путін в танку: Charlie Hebdo висміяв ЧС-2018 в Росії

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo випустив номер з карикатурою, яка присвячена старту ЧС-2018 в Росії, на обкладинці.

Відомий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового номера карикатуру, присвячену чемпіонату світу з футболу в Росії.

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Про це йдеться на офіційній сторінці видання в Twitter.

 

На карикатурі президент Росії Володимир Путін зображений в танку на футбольному полі, який цілиться в ворота на полі. Також обкладинка підкріплюється написом “Вперед, Росія”.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2018 розпочнеться 14 червня в Москві і триватиме в різних російських містах до 15 липня.

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