Путін використовує ЧС-2018, щоб обдурити світ – віце-прем’єр

Росія хоче відвернути увагу від агресивної політики Кремля.
Російська Федерація хоче використати Чемпіонат світу з футболу, який стартує в країні 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року, щоби обманути весь світ “своїм зрежисованим фарсом”.
Про це написала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму Twitter.
– Це обурливе лицемірство – святкувати чесну гру в країні, яка не поважає жодних правил. Росія хоче обдурити світ своїм зрежисованим фарсом, – написала віце-прем’єр.
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Як відомо, Charlie Hebdo випустив номер з карикатурою, на якій Путін на танку грає у футбол.
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