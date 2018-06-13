Путін використовує ЧС-2018, щоб обдурити світ – віце-прем’єр

Росія хоче відвернути увагу від агресивної політики Кремля.

Російська Федерація хоче використати Чемпіонат світу з футболу, який стартує в країні 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року, щоби обманути весь світ “своїм зрежисованим фарсом”.

Про це написала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму Twitter.

– Це обурливе лицемірство – святкувати чесну гру в країні, яка не поважає жодних правил. Росія хоче обдурити світ своїм зрежисованим фарсом, – написала віце-прем’єр.

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Як відомо, Charlie Hebdo випустив номер з карикатурою, на якій Путін на танку грає у футбол.