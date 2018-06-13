Роббі Вільямсу заборонили співати про російських олігархів на відкритті ЧС 2018

Співак Роббі Вільямс не виконуватиме пісню Party Like A Russian на відкритті Чемпіонату світу з футболу у Росії.

Співака Роббі Вільямса попросили не виконувати пісню Party Like A Russian, яка розповідає про російських олігархів, на відкритті Чемпіонату світу з футболу у Росії, повідомляє Reuters.

– Я б із задоволенням виконав Party Like A Russian. На жаль, мене попросили цього не робити… Взагалі-то це ніяк не пов’язано з проханням. Справа в тому, що я буду виконувати свої головні хіти, які найбільш широко відомі, – сказав Вільямс.

Після виходу пісні у 2016 році, прокремлівські ЗМІ критикували її текст.

Читайте: Салах можливо зіграє на Чемпіонаті світу

До слова, французький сатиричний журнал Charlie Hebdo випустив номер з карикатурою, яка присвячена старту ЧС-2018 в Росії, на обкладинці.