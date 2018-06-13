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Скільки ФІФА заробить на російському ЧС

Міжнародна федерація футболу заробить рекордну суму на чемпіонаті світу з футболу у Росії.

ФІФА заробить на майбутньому чемпіонаті світу – 2018 $6,1 млрд, повідомляє The New York Times. Відзначається, що це більше на 10% від початкового прогнозу.

Читайте: Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Спонсорські угоди принесуть ФІФА $1,65 млрд, що приблизно на $200 млн більше, ніж від спонсорських угод на ЧС-2014 в Бразилії.

Чотири роки тому ФІФА заробила $4,8 млрд, що на $ 1,3 млрд менше, ніж від майбутнього турніру в Росії. Чемпіонат світу 2010 року в ПАР приніс ФІФА $3,9 млрд, а ЧС-2006 в Німеччині – €1,9 млрд.

До речі, співак, який висміяв росіян, виступить на відкритті ЧС-2018.

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