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Усик – Гассієв може не відбутися

Чемпіон світу за версіями IBF і WBA Super в першій важкій вазі Мурат Гассієв може провести бій 21 липня з небитим американцем Ендрю Табіті.

Фінальний бій всесвітньої боксерської суперсерії WBSS між чемпіоном світу у важкій вазі українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим може не відбутися.

Про це пише авторитетний інтернет-ресурс Boxing Talk.

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За інформацією видання, поєдинок знаходиться під загрозою зриву через невдоволення команди Гассіева. Промоутери російського боксера розкритикували Олександра Усика і його менеджерів через тривалі переговори про організацію вечора боксу.

За даними джерела, замість бою з українцем Гассієв може 21 липня вийти проти американця Ендрю Табіті.

Раніше Усик відчинив двері свого тренувального табору в Барселоні.

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