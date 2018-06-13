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Збірна Іспанії звільнила Лопетегі за день до початку ЧС-2018 з футболу

Іспанській федерації не сподобалися плани тренера попрацювати у Реалі.

Головного тренера збірної Іспанії Хулена Лопетегі звільнено зі своєї посади.

Про це стало відомо під час спеціально скликаної прес-конференції, передає журналіст Ед Ааронс у Twitter.

Повідомляється, що іспанська федерація вирішила звільнити Лопетегі після того, як тренер прийняв рішення очолити мадридський Реал.

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Нагадаємо, вчора, 12 червня, Реал оголосив, що новим наставником команди стане Лопетегі.

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