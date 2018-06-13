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Зінченко на морі показав запальні латинські танці

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко приймає сонячні ванни.

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився кумедним відео своїх танців.

Футболіст відпочиває з друзями і показав, як еротично танцює в самих трусах.

Читайте: Одноклубник Зінченка потрапив до Книги рекордів Гіннеса

А скопіював він рухи бразильського футболіста Дані Алвеса під трек Nicky Jam Ft. J Balvin – X.

Як відомо, Зінченка хочуть віддати у Наполі в якості доплати в €20 млн.

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