Футболісти збірної Англії відмовилися їсти коровай, подарований в РФ

Футболісти збірної Англії, які прибули до Росії на Чемпіонат світу з футболу, відмовилися пробувати подарований коровай.
Про це повідомляє Eurosport.
– Головному тренеру Гарету Саутгейту і капітану Харрі Кейну подарували самовар і коровай. Англійці прийняли подарунок, але так і не спробували частування, – йдеться в повідомленні.
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Футболісти збірної привезли свої продукти і власних кухарів через побоювання отруєння.
Нагадаємо, відкриття ЧС в Росії бойкотують всі лідери Заходу. 14 червня в РФ приїдуть 17 глав країн, список яких складається в основному з країн СНД і Латинської Америки.
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