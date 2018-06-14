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Футболісти збірної Англії відмовилися їсти коровай, подарований в РФ

Футболісти збірної Англії, які прибули до Росії на Чемпіонат світу з футболу, відмовилися пробувати подарований коровай.

чм 2018

Про це повідомляє Eurosport.

– Головному тренеру Гарету Саутгейту і капітану Харрі Кейну подарували самовар і коровай. Англійці прийняли подарунок, але так і не спробували частування, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Роббі Вільямсу заборонили співати про російських олігархів на відкритті ЧС 2018

Футболісти збірної привезли свої продукти і власних кухарів через побоювання отруєння.

Нагадаємо, відкриття ЧС в Росії бойкотують всі лідери Заходу. 14 червня в РФ приїдуть 17 глав країн, список яких складається в основному з країн СНД і Латинської Америки.

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