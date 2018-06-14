Кличко: Реванш проти Льюїса зірвала його мама

Реванш між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом не відбувся через те, що український чемпіон не сподобався мамі британця.

В інтерв’ю The Ring український суперважковаговик заявив, що після поразки від Леннокса Льюїса британець пообіцяв йому реванш.

Кличко додав, що потім Льюїс запросив його одного до себе в офіс, де він був не один, а разом зі своєю мамою, яка не промовила ані слова, поки вони протягом двох годин обговорювали перспективи повторного бою.

– Я покинув офіс, а Льюїс подзвонив мені і сказав: “Віталій, вибач, але я не буду з тобою битися”, і я зрозумів його, – зазначив український боксер.

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На думку Кличка, він не сподобався мамі британця, і вона сказала синові більше не проводити з ним бій.

До слова, раніше Кличко розповів, як він чекав від своєї мами дозволу на реванш проти Ентоні Джошуа.

Фото: klitschko-brothers.com