Мбокані може покинути Динамо

Нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані може покинути команду і перейти в Ерзурумспор.
Нападаючий київського Динамо Дьємерсі Мбокані може перейти в турецький клуб Ерзурумспор, повідомляє Foot.cd.
Контракт Мбокані закінчується 30 червня і футболіст не збирається його продовжувати.
Кілька клубів заявили про те, що готові взяти Мбокані до себе, серед яких й турецький новачок Ерзурумспор.
Турецькі ЗМІ вже говорять про те, що футболіст готовий приєднається до клубу.
Читайте: Футболісти збірної Англії відмовилися їсти коровай, подарований в РФ
Мбокані грає в Динамо Київ з 2013 року, а минулого сезону він зіграв 32 гри і забив 12 голів.
До слова, мадридський Реал оголосив, що новим наставником команди стане Хулен Лопетегі.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+