Мбокані може покинути Динамо

Нападник київського Динамо Дьємерсі Мбокані може покинути команду і перейти в Ерзурумспор.

Нападаючий київського Динамо Дьємерсі Мбокані може перейти в турецький клуб Ерзурумспор, повідомляє Foot.cd.

Контракт Мбокані закінчується 30 червня і футболіст не збирається його продовжувати.

Кілька клубів заявили про те, що готові взяти Мбокані до себе, серед яких й турецький новачок Ерзурумспор.

Турецькі ЗМІ вже говорять про те, що футболіст готовий приєднається до клубу.

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Мбокані грає в Динамо Київ з 2013 року, а минулого сезону він зіграв 32 гри і забив 12 голів.

До слова, мадридський Реал оголосив, що новим наставником команди стане Хулен Лопетегі.