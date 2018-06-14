Роббі Вільямс показав f*ck на церемонії відкриття ЧС

Роббі Вільямс на церемонії відкриття чемпіонату світу 2018 в Росії показав на камеру середній палець.

У Росії відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу. Відкривав церемонію британський співак Роббі Вільямс, оперна співачка Аїда Гаріфулліна та легенда збірної Бразилії Роналдо.

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Роббі Вільямс під час виконання свого хіта Rock DJ несподівано показав середній палець на камеру.

Оскільки це було під час прямої трансляції, то режисери не встигли вирізати момент.

Нагадаємо, Роббі Вільямсу заборонили співати про російських олігархів на відкритті ЧС 2018.