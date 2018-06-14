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Росгвардія затиснула двійника Мессі в кутку заради автографа

Знаменитий двійник Ліонеля Мессі з Ірану Реза Парастеш приїхав до Росії, щоб підтримати іранську збірну на ЧС-2018. 

Російська поліція прийняла за справжнього гравця Барселони іранського двійника за Мессі і намагалася заспокоїти фанатів, які вишикувалися в чергу за автографом, перекривши вулиці.

Втім, співробітники Росгвардіі і самі охоче фотографувалися з іранським Лео і брали у нього автографи.

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Нагадаємо, німців закликали не брати до Росії смартфони через можливе стеження.

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