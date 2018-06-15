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Де дивитися Португалію – Іспанію

Пряму трансляцію контрольного поєдинку між збірними Португалії та Іспанії організовує телеканал Інтер.

15 червня о 21.00 на стадіоні Фішт у Сочі, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Португалії зустрінеться зі збірною Іспанії.

Обидві збірні представляють групу В, куди також потрапили Іран і Марокко.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Selección Española de Fútbol.

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