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Хто став найдорожчим латино-американським футболістом у Реалі

17-річний нападник Сантоса Родріго Гоес став футболістом мадридського Реала, якого “королівський клуб” купив за рекордну суму.

Бразильський клуб Сантос оголосив про продаж у Реал 17-річного нападника Родріго Гоеса за рекордну в історії Південної Америки суму, яку не розкриває.

Як повідомляє офіційний сайт Сантоса, сторони дійшли згоди щодо трансферу. Футболіст офіційно стане гравцем мадридського колективу з липня 2019 року, коли досягне повноліття.

Найближчий рік Родріго Гоес продовжить виступати за бразильську команду. За інформацією Marca, трансфер форварда обійшовся Реалу в 45 млн євро.

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Юний нападник у віці 17 років і двох місяців став наймолодшим автором забитого м’яча в історії південноамериканського аналога Ліги чемпіонів, Копа Лібертодарес. На сьогодні він є найкращим бомбардиром Сантоса в бразильській першості – п’ять голів у 10 матчах.

Нагадаємо, 12 червня, Реал оголосив, що новим наставником команди стане Лопетегі.

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